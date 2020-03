Christopher Pfannkuche — La DePaulia

¿Qué está haciendo su campaña para alcanzar los votos latinx?

He estado allí con mi equipo hablando en una gran cantidad de iglesias hispanas durante el último año y medio. El domingo pasado, hablamos en unas 50 iglesias hispanas, y vamos a estar haciendo lo mismo otra vez, el próximo domingo. Y mi asesor principal es hispano.

¿Cómo va a ayudar a disminuir la delincuencia violenta en los barrios latinx?

Tengo la intención de disminuir la delincuencia violenta en todas las comunidades, particularmente aquellas comunidades que tienen una alta tasa de delincuencia violenta. Es el segundo punto de mi plataforma de cinco puntos. Y lo haré yendo a la comunidad y reuniéndome con los líderes de la comunidad, los primeros en responder y los residentes de la comunidad, asistiendo a eventos en las comunidades para informarles qué recursos tenemos para ayudarlos a combatir el crimen en cada uno de sus vecindarios, para poner cara a la oficina del abogado del estado para reconstruir paciente, fe, confianza y confianza en nuestra oficina– para que podamos adelantarnos al crimen antes de que ocurra, con suerte evitarlo.

¿Cuáles son sus planes para ayudar a reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad?

He estado en comunidades hablando durante cuatro décadas. los líderes de la comunidad en todo el condado de Cook me conocen. Y hemos estado durante el último año y medio de la campaña, realizando múltiples eventos todos los días, especialmente los fines de semana saliendo a las comunidades y reuniéndonos con líderes comunitarios.

¿Qué haría diferente al titular?

El titular actual no quiere trabajar con la policía y ella no sale a las comunidades. He estado en cientos de eventos en los últimos 18 meses y he preguntado a todos en cada evento con el que he hablado, ¿alguien ha visto al abogado del estado actual? ¿Hasta la fecha? Es perfecto, nadie. Esa sola persona la ha visto salir a las comunidades. Me ven por ahí varias veces a la semana.

Algunas personas creen que una vigilancia policial más fuerte se dirige a las comunidades de color, ¿cuál es su respuesta a eso?

No veo color, lo que veo son nuestros ciudadanos, víctimas de delitos y delincuentes. Mi trabajo es buscar justicia para las víctimas y las personas del delito y perseguir a los delincuentes, sean quienes sean. El color no es un factor.

¿Cómo resumiría su compromiso con las comunidades latinx?

Pasé mucho tiempo en las comunidades latinas e hispanas. Esa es una de las razones por las que elegí a un hispano como mi asesor principal. Es muy importante. Constituyen una gran parte de nuestra población. Hay una gran cantidad de delitos violentos que ocurren en muchos de estos vecindarios, particularmente La Villita ha tenido varios tiroteos en las últimas semanas, mi trabajo es reducir los delitos violentos y centrarme en los vecindarios donde ocurren delitos violentos, lo que significa que pasaremos mucho tiempo especialmente en los vecindarios hispanos.

¿Qué más te gustaría incluir?

La experiencia es muy importante para este trabajo. Yo tengo la experiencia.Trabajé en esta oficina durante 31 años, dos décadas más que mi oponente más cercano. Creo que eso es muy significativo. Pasé 31 años luchando por la justicia para las personas de color que han sido víctimas de delitos. Así que esto me ha tomado mucho enfoque y mucho tiempo, así que es muy importante para mí. La experiencia importa. Treinta y un años con esta oficina. El apoyo a la aplicación de la ley es importante porque en este momento el actual Fiscal del Estado y los departamentos de policía están en desacuerdo y han pedido su renuncia. No hay confianza o relación entre esos dos. Y es muy importante porque es un esfuerzo de equipo. La policía realiza los arrestos, se mantiene firme y procesa a los fiscales, tienen que poner a los oficiales de policía como testigos y en este momento esa es una situación tan conflictiva. Una vez más, señalo, me han respaldado con la exclusión de cualquier otra persona. Así que tendré una excelente relación de trabajo con la policía cuando sea elegido fiscal del estado y durante mi mandato.