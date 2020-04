Restaurante de dueños latinos provee alimentos a trabajadores de primeros auxilios: ‘Estamos todos juntos en esto’

Ambos comentaron que seguirán llevando esto a cabo gracias a las generosas donaciones que recibieron de una fundación llamada ‘We Can Help Foundation’, junto con su nueva página de GOFUNDME –donde el 100 por ciento de los fondos recaudados irá al personal de primeros auxilios.

” No le tenemos respuesta a nada y no sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer abiertos”, él dijo. “Estamos tratando de encontrar lo bueno en cualquier mala situación. Siempre habrá alguien por ahí que esté en una situación peor que tú. Tenemos la suerte de ver otra semana y otro día “.