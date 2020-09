Familias inmigrantes enfrentan un futuro inseguro con la posible eliminación del TPS

“No más porque Trump piense que pueda eliminar TPS, no significa que sea así…a menos que tenga un criterio que establezca las condiciones de los países, el juez judicial no terminará el TPS únicamente por opinión”, dice Antia.

De acuerdo con U.S Citizenship and Immigration Services, Temporary Protected Status (TPS por sus siglas en inglés) ha permitido que personas de países específicos permanezcan en los EE. UU. debido a que su país de origen les impide a sus ciudadanos regresar de manera segura por desastres naturales o un conflicto armado en curso.