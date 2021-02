Puertorriqueños en Chicago expresan sentimientos de esperanza sobre la declaración de estado de emergencia por la violencia de género en su país

Smyser-DeLeon dice que no se debe olvidar que Pierluisi comentó frases de desprecio a las mujeres y bromeó sobre desear la muerte de la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, entre otros discursos misóginos y llenos de odio.

“Nuestra posición sobre el gobernador Pierluisi es que es un gobernador muy reaccionario que está usando esto para construir su popularidad. Esto no cambia la práctica misógina del ex gobernador Ricardo Rosello, quien fue derrocado por el pueblo de Puerto Rico el año pasado”, dijo Jose E. Lopez, director ejecutivo del Puerto Rican Cultural Center.