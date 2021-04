Las familias de Adam Toledo y Anthony Alvarez exigen transparencia de CPD sobre la muerte de sus parientes

Aunque la familia de Toledo no estuvo presente en la protesta, los organizadores y manifestantes estaban pidiendo a la ciudad de Chicago que responsabiliza al oficial de policía de Chicago que disparó y mató a Toledo, un joven de 13 años. CPD no ha revelado el nombre del oficial.

Carolyn J. Ruff (centro), presidenta de Black Lives Matter Women and Men of Faith, marcha con otros manifestantes durante la protesta para Adam Toledo y Anthony Alvarez.