La administración del seguro social suspende las cartas “No-Match” utilizadas contra los trabajadores inmigrantes

“Las cartas no son necesarias”, dijo Ruzika. “Si se suponía que estas cartas ayudan a corregir errores en el sistema, no fue así. Son una pérdida para todos, estas cartas están hechas y no se usarán más”.

Los empleadores le dan a sus trabajadores un período de 60 días para corregir la información del Seguro Social porque al no hacer las correcciones significa que los empleadores pueden enfrentar serios problemas de cumplimiento de inmigración. Los trabajadores inmigrantes temen ser despedidos si no cumplen con el plazo.

El sitio web de Arise Chicago, una coalición de inmigración, explica que estas cartas no contienen ninguna información sobre el estado migratorio de los trabajadores. Los empleadores no pueden usar la carta para tomar represalias o disciplinar a un empleado.