Los residentes y organizaciones de La Villita están preocupados por la falta de agua limpia

Ese no es el caso de los residentes de Little Village. Continúan abogando por un mejor acceso al agua potable y quieren que otros entiendan que el agua debe estar igualmente disponible.

Muhammad dijo que quitar las tuberías de plomo es el paso para hacer que el agua sea más segura, pero que debe ser de una manera que no cause estrés en la comunidad.

“Si a esos residentes se les corta el agua y no pueden practicar una higiene segura y terminan con Covid, entonces no pueden ir a trabajar”, dijo Muhammad. “La salud pública está intrínsecamente ligada a la estabilidad económica, especialmente en las comunidades de bajos ingresos”.