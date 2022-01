Día de los Reyes: Una tradición de unión entre seres queridos

Aunque algunas personas están pasando por la depresión al terminar las fiestas navideñas, algunos todavía tienen una última celebración a disfrutar.

En el duodécimo día de Navidad, el 6 de enero, personas de Europa, España y Latinoamérica (solo por nombrar algunos) celebran el Día de los Reyes.

La festividad celebra a Melchor de Persia, Gaspar de India y Balthazar de Arabia, quienes fueron los tres reyes que visitaron al niño Jesús en su nacimiento, según la historia.

El 5 de enero, los niños esperan ansiosos para dejar sus zapatos debajo del árbol de Navidad para que los Reyes Magos les dejen un regalo.

Esta tradición refleja cuando los tres reyes les dieron regalos al niño Jesús el día en que nació. Sin embargo, en lugar de regalarle juguetes, le dieron a Jesús regalos de oro, incienso y mirra.

Para muchos residentes de Chicago, la tradición está relacionada cómo ellos recuerdan haber celebrado cuando eran jóvenes.

“Mis padres me presentaron la tradición a los diez años cuando por primera vez aprendí el significado de los tres reyes magos”, dijo Diego Barreto, 21, residente de Pilsen.

Barreto recuerda haber celebrado reuniéndose con su familia y simplemente celebrar como una segunda Navidad.

“Mi mamá me explicó que los tres reyes siguieron la estrella del norte para encontrarse con el niño Jesús… nos decía que era una gran cosa”, dijo Barreto.

Barreto dice que ya casi no se celebra como antes ya que mucha de su familia vive en México, pero con la familia que tiene aquí, continúa la tradición.

“Es una celebración más que nada de estar en unión con la familia”, dijo Baretto. “Con el comienzo del año todos hablamos de nuestras metas.”

Emiliano Shinoda, 22, residente de Midway también celebra el Día de los Reyes. Para él es un momento para estar en familia.

“Nos reunimos en la casa de mi tía María, donde contamos historias de la familia y nuestra infancia”, dice Shinoda. “Mis abuelos hablan sobre cómo celebrarían en México … simplemente disfrutamos de nuestra compañía”.

El 6 de enero, puedes ver a las familias cortando la rosca de reyes y acompañándola con una bebida caliente como champurrado o chocolate.

La Rosca de Reyes está realizada en forma ovalada para simbolizar una corona y en el interior está salpicado de pequeñas figuras de plástico que representan al niño Jesús.

La tradición dice que si tienes al niño Jesús en tu rebanada de rosca para el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, tienes que cooperar para la comida.

Sixto Rincón, gerente de Aracely ‘s Bakery en Cicero, Illinois dice que preparan alrededor de un millón de roscas para el Día de los Reyes. Ya que la gente empieza a comprarla desde el primero de enero.

“Nuestra rosca lleva la cáscara de naranja, huevo, mantequilla, y canela”, dijo Rincón. “Son los ingredientes principales que hacen nuestra rosca tan rica”.

Rincón cuenta que en su familia celebran la tradición con rosca de reyes.

“Hay aveces que unas de mis tías les toca el muñeco y no dicen, empiezan a morder y dicen que no les toco para no dar dinero para la cena de la candelaria”, dijo Rincón.

Para Rincón, que aparte de ver roscas en las panaderías ha visto que en las tiendas Costco y Sam’s Club las venden. Cada año se ve más y más como la tradición crece en los EE.UU.

El proceso de hacer la rosca es similar a un pan artesano. Rincón tiene 46 años haciendo roscas.

“Es un pan elaborado a mano, has de cuenta que es como una concha más fina, un pan con más elaboración”, dijo Rincón.

Además le ha enseñado a sus hijos como hacer la típica rosca. El Día de los Reyes sus hijos le ayudan a empacar y rellenar las roscas.

Aparte de celebrar en familia y con la rosca de reyes, las celebraciones van más allá conectando a la comunidad de Chicago.

Marisa Diaz-Arce, unas de las dueñas de Lolita Productions continúa con el tema de tradición con el evento annual, Día de las Reinas.

El evento honra el día reuniendo una colección comunitaria de juguetes y alimentos para organizar un día que destaca las festividades que se celebran en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica.

El Día de las Reinas fue nombrado después de notar el año pasado que las personas que se vestían de reyes eran mujeres. Además, la organización del evento estuvo liderada por mujeres.

“Queríamos destacar el trabajo que un grupo mayormente hecho de mujeres latinas hizo para hacer realidad este evento”, dijo Arce-Diaz.

El evento destaca la historia y la tradición latina del Día de los Reyes.

“Queríamos asegurarnos de que se enfatizara el espíritu de unión y donación”, dijo Arce-Diaz.

Este año, con el mismo tema, la Primaria Cameron junto con los miembros de la comunidad regalaron comida, PPE, obsequios, chocolate caliente y la oportunidad de conocer y tomarse una foto con Las Reinas.

“El evento tiene múltiples propósitos, uno definitivamente es mantener a nuestros niños en nuestra mente, pero el otro es cómo activamos la comunidad para que se presente con la comunidad”, dijo Arce-Diaz. “Queremos darle a nuestra comunidad la oportunidad de estar en estos espacios que son centros de recursos”.

Arce-Diaz no creció celebrando la tradición, pero a través de su descubrimiento ve la importancia de mantener vivas las tradiciones.

“Veo que al no celebrar y mostrarles a mis hijos sobre el Día de los Reyes, les estaba haciendo un daño”, dijo Arce-Díaz. “Al decidir celebrarlo, me di cuenta de que la tradición tiene valores que se ven hoy … los reyes no se conocían pero llevaban regalos para un niño”.

Lo mismo en retrospectiva es lo que está haciendo el Día de las Reinas.

“Personas de diferentes orígenes vienen a celebrar a nuestros hijos y retribuir a la comunidad”, dijo Arce-Diaz.