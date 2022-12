Dina Boluarte asume cargo de la presidencia peruana tras intento del ex-presidente de disolver el congreso

Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer presidenta de Perú después de que su predecesor Pedro Castillo, fue detenido por la policía y acusado por legisladores el miércoles. Esta es la sexta vez que el país cambia de presidente en los últimos cinco años.

Castillo, a través de un mensaje a la nación comunicó desde el palacio de gobierno en la capital de Lima una serie de medidas donde incluía la disolución temporal del congreso.

Castillo también anunció que se convocaría a una asamblea constituyente y que gobernaría mediante decretos de ley, dando como resultado un estado de excepción.

En su mensaje, Castillo defendió su postura basándose en presuntos ataques del congreso contra su gobierno.

Sin embargo, la disolución del congreso fue inmediatamente rechazada por varias instituciones como la Defensoría del Pueblo, organización del gobierno encargada de defender los derechos humanos de la ciudadanía, la cual mediante un comunicado señaló a esta medida como un golpe de estado.

A este primer rechazo se le sumó la renuncia de varios ministros como Kurt Borneo, Ministro de Economía y Finanzas, y Alejandro Salas, Ministro del Trabajo, entre otros.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú también lanzaron un comunicado mostrando su oposición ante las medidas de Castillo.

A pesar de toda la incertidumbre, el congreso peruano decidió votar a favor la noción de vacancia. Con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, Castillo fue destituido por incapacidad moral.

Castillo fue detenido en una estación de policía tras salir del palacio de gobierno. Imágenes en las redes sociales mostraron al ex-presidente Castillo junto a Anibal Torres, ex Presidente del Consejo de Ministros, y junto a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la sede policial.Durante su primer discurso ante los legisladores, Boluarte criticó las acciones del ex presidente diciendo, “Tuvimos un intento de golpe de Estado que no resonó en nuestras instituciones democráticas y en las calles” según CNN.