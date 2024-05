Influencer indocumentada práctica activismo promoviendo pequeños negocios latinos en Chicago

Rocío Villalva se inspiró para crear su propio contenido en redes sociales por YouTubers que viajan por todo el mundo. Esperaba vivir esa vida ella misma algún día. Pero, cuestionaba en construir su presencia en línea y crear una marca como influencer porque es indocumentada.

“Siempre sentí que quería crear algo… Así que pensé, ‘¿Sabes qué? Esto no tiene por qué detenerme’. Puedo hacerlo en mi vecindario, en mi ciudad o incluso viajar a diferentes estados”, dijo Villava, quien está protegida de la deportación y recibe un permiso de trabajo bajo DACA, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era de Obama.

Esto llevó a Villalva a crear su propia marca, Chido Chicago, para convertirse en una “DACA Latina Influencer”, dijo. Ahora tiene más de 30,000 seguidores en Facebook, más de 21,000 seguidores en Instagram y más de 13,000 seguidores en TikTok.

Su contenido consiste principalmente en recorrer la ciudad de Chicago y destacar eventos o restaurantes que ella encuentra interesantes. Mientras Villalva promueve eventos principales en la ciudad, también hace un esfuerzo por destacar pequeños negocios propiedad de latinos en toda la ciudad.

Cuando estaba creciendo sus seguidores por primera vez, Villalva visitó la cafetería Dulce de Leche Cafecito en Irving Park. Le preguntó al dueño de la tienda, Omar Contreras, si podía grabar un video promocional para compartir el restaurante con sus seguidores.

Contreras abrió su negocio por primera vez en 2020 en medio de la pandemia. Dijo que Villalva lo ayudó a ampliar su clientela a través de su seguimiento en redes sociales durante tiempos difíciles para pequeños negocios.

El video de Villalva fue su “patada de suerte”, dijo Contreras. Personas de toda la ciudad entraban en su cafetería y le decían que habían visto su comida en la página de Instagram de Chido Chicago.

“Fue un gran impacto en mi negocio para crecer y exponernos”, dijo Contreras. “Durante la pandemia, no tuve la oportunidad de hacer marketing para que la gente viniera a mi restaurante a probar la comida hasta que ella hizo el video. Así que la gente comenzó a venir y luego salió a contarle a otros lo buena que era”.

El éxito de Contreras inspiró a Villalva a promover otros pequeños negocios en toda la ciudad.

“Cuando vi lo que pude hacer por su negocio, fue increíble”, dijo Villalva. “Él también está ayudando a la comunidad, y otros negocios también ayudan mucho a la comunidad… Eso me impulsó a seguir adelante”.

Villalva dijo que promover pequeños negocios latinos y ayudarlos a aumentar su clientela es su “forma de activismo”.

Dijo que ya no tiene miedo a la exposición en redes sociales debido a su estatus. Pero eso es inusual para la mayoría de las personas indocumentadas.

Stephanie Alejandra Ortega, supervisora legal en la oficina de abogados de inmigración Kempster, Corcoran, Quiceno y Lenz-Calvo, dice que los beneficiarios de DACA, o aquellos que solicitan el estatus de DACA, a menudo se abstienen de participar en activismo a través de redes sociales porque puede tener un impacto negativo en su caso.

“La ley de inmigración es extremadamente compleja, y las cosas publicadas en internet, incluso de forma privada, pueden volver para perseguir a las personas”, dijo Ortega. “Cualquiera que participe en llamados a la acción, llamados al cambio sistémico o activismo en línea, debe tener un abogado de inmigración o un Representante Acreditado del DOJ evaluar su caso y aconsejarles cada vez que estén solicitando”.

Aunque participar en activismo a través de redes sociales solo puede tener un impacto negativo si está vinculado a algo que pueda considerarse actividad criminal, dijo Ortega.

Pero aquellos que promueven negocios através de redes sociales, como Villalva, desempeñan un papel importante en la comunidad porque pueden hablar sobre “las dificultades de establecer el espíritu empresarial” dadas todas las dificultades que enfrentan muchos latinos inmigrantes, dijo Ortega.

“Las personas de DACA, y las personas indocumentadas en general, deberían poder ocupar espacio y ser visibles en las redes sociales apoyando a su comunidad”, dijo. “Hace una gran diferencia para las personas ver a alguien que es como ellos haciendo algo positivo para la comunidad”.

Villalva dice que ve su marca como una plataforma inclusiva donde puede apoyar e inspirar a la comunidad latina en Chicago, al mismo tiempo que les ayuda a sentirse aceptados.

“Le digo a la gente que a veces no se trata de esperar ser aceptado por otros, sino de aceptarse a uno mismo… que perteneces aquí”, dijo Villalva. “Mereces sentirte en casa porque este es tu lugar y aquí es donde estás en este momento”.

Ella hace un esfuerzo por promover una variedad de negocios en toda Chicago, más allá de los de las comunidades latinas. Dijo que quiere hacer que explorar la ciudad sea más accesible para sus seguidores, quienes son mayormente latinos y basados en Chicago.

“Ser inmigrante o ser visitante en otro país, a veces te sientes excluido. Si ves que todo está en inglés, sientes que no es para ti”, dijo Villalva. “Si ven que está en español, y también me ven yendo a esos eventos, eso los hace sentir como ‘oh, puedo ir allí’… Es como una invitación”.

El amigo cercano de Villalva, Javier Ocampo, quien murió en 2018, la animó a crear su marca. Ella honra su memoria al alentar a sus seguidores a no tener miedo de probar cosas que les interesan y a crear su propio contenido.

“Simplemente comienza a crear contenido. No importa si tienes una idea. Simplemente comienza a crear contenido porque no sabes quién está viendo. No sabes a quién realmente le gusta lo que haces o está obteniendo un beneficio”, dijo Villalva.