La comunidad latinx se une para defender vidas afroamericanas ante protestas en Chicago

Los saqueadores comenzaron a atacar tiendas como Macy’s en el edificio Marshall Field, Nike y un 7-Eleven cerca de las calles Lake y Dearborn. También forzaron la entrada en bancos como Fifth Third, mientras que otros restaurantes y negocios fueron vandalizados.

“Siento que la gente quiere relacionar los problemas afroamericanos con la comunidad afroamericana, pero nunca puede haber paz por completo”, dijo Ruiz. “Nunca puede haber libertad si un grupo está oprimido, lo que la gente no se da cuenta es que no todas las vidas importan hasta que las vidas de los afroamericanos importen. Tenemos que desenterrar la raíz del problema y ayudarnos como hermanos y hermanas para mejorar el sistema para todo el mundo”.

Oficiales con porras y escudos se enfrentan a los manifestantes. Officers with batons and shields face protesters.

Un hombre lleva una bandera mexicana en una motocicleta detrás de la caravana de La Villita. A man wears a Mexican flag on a motorcycle behind the Little Village caravan.