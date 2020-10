Restaurantes latinos enfrentan un futuro incierto al acercarse el invierno

Mientras, Sol de México intentó expandirse con pedidos para llevar a cabo a través de aplicaciones como Doordash y Postmates, pero no tuvo mucho éxito. Tello dijo que la comida que sirven no va bien con los viajes y que los clientes pidieron comida relativamente lejos.

“Estuvimos cerrados los primeros dos meses y medio o tres. Me dolió mucho el dinero. He estado luchando por mantener mis puertas abiertas ”, dijo Tello.