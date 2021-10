Cubs Charities apoyan la próxima generación de jóvenes latinos

Tony Rodríguez, entrenador de Little Village Little League y Cubs RBI All-Star dijo que se involucró con Cubs Charities cuando era entrenador de béisbol en Piotrowski Park, ubicado en La Villita.

De manera similar, el Cubs RBI (Reviving Baseball in Inner Cities) es un programa juvenil de Grandes Ligas (MLB) diseñado para aumentar la participación y el interés en el béisbol y el softbol entre los jóvenes.