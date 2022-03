Reseña culinaria con La DePaulia: Cafecito en Lincoln Park

Me encantó el Mousse de Chocolate y el Alfajor de Guayaba y Dulce de Leche. El Mousse era suave y fuerte al mismo tiempo porque podías sentir la riqueza del chocolate. Mientras tanto, en el alfajor se sentía la guava y no era tan dulce.

El Mate Chai Latte estaba dominado por el chai y lo sentía muy simple pero era algo que quería probar para no quedarme con la duda. No sería algo que compraría de nuevo porque era muy fuerte para mí.

No me podía esperar a que termináramos los nachos para comenzar a probar el sandwich de ropa vieja. Me dio tanta felicidad que comencé a bailar en mi asiento cuando me lo estaba comiendo.