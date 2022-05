Déjame planificar tu velada: Vida nocturna en Pilsen

Si bien este no fue nuestro último lugar de la noche, debería ser el tuyo. Abierto hasta las 3 am los sábados, esta atracción local te brinda todo lo que necesitas, desde una pista de baile completa hasta una excelente experiencia de bar. El DJ estaba tocando una mezcla de merengue clásico y Kanye, dando a todos una razón para ir a la pista de baile. Definitivamente este debería ser el final de tu noche.

No se deje engañar por el nombre, la fila incluso llegaba hasta afuera de la puerta. El restaurante-bar estaba repleto de gente viendo el partido, bailando Bad Bunny y comiendo unas de las mejores ‘vaca fajitas’ de la ciudad. Una mejor versión de The River, pero con bebidas menos costosas, es la mejor manera de describirlo. Las margaritas picantes fueron la mejor elección de la noche y este lugar fue sin duda el mejor.

La Vaca Bar in Pilsen on a Friday night.