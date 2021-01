Chicago Fire busca una modificación con un nuevo cambio de marca

Aparte del éxito en el campo, los Fire buscan relevancia. Todavía no están en la mente de varios fanáticos del deporte. Saben que necesitan cambiar eso, sienten considerando la cantidad de personas en Chicago que tienen pasión por el fútbol. Una cresta identificable puede contribuir en gran medida a lograrlo. Al mismo tiempo, el Fuego sabe que no puede complacer a todos.

The Fire se ha asociado con las firmas con sede en Chicago Studio / lab y Revolution, una firma de consultoría de marca y diseño y una agencia de marketing deportivo, respectivamente. También se asociaron con el Stand for Chicago Council, que se asegurará de que “el proyecto dé una voz a las diversas personas de la ciudad”.

“Siempre hay un problema entre que un diseñador desarrolle algo, eso es lo que hacen para ganarse la vida y son profesionales, para incorporar también el impacto de los fanáticos y lo que sienten”, dijo Clark. “Los aficionados, los propietarios, los empleados a menudo tienen sus propias ideas, pero no siempre coincide con la creación de una marca que va a tener un impacto en cientos de cosas. No es nada fácil de hacer. Son camisetas y gorras, uniformes, señalización, material de nubes y sitios web “.

“Pensé que el primer cambio de marca era necesario para despertar el interés al regresar a la ciudad y demostrar que estamos tratando de avanzar”, dijo Jaime Nambo, un partidario de Fire. “Sin embargo, dejaron caer la pelota por completo. No me gustó el nuevo escudo. Es abstracto y no cuenta la historia de Chicago. Me gustaría ver un escudo de fútbol más tradicional que realmente incorpore la historia de Chicago “.