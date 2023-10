Doña María: Una querida conserje en DePaul es una figura materna para muchos estudiantes de primera generación

Cuando María Arvizo comenzó a trabajar en la Universidad DePaul hace más de dos décadas, recordó que había menos estudiantes latinos en el campus.

Pero cuando se encontraba con uno, siempre experimentaba un sentimiento especial: como madre mexicana, Arvizo se sentía orgullosa de verlos en esa prestigiosa institución, pero también podía percibir sus miedos y luchas, afirmó.

Muchos eran los primeros de su familia en asistir a la universidad y, en la mayoría de los casos, eso significaba un sacrificio financiero para sus padres.

Todavía sigue siendo así, dijo.

Así que Doña María, como muchos la llaman ahora, no solo camina por el campus con su uniforme limpiando pasillos, salones de clase y baños, sino que se ha convertido en una figura materna para muchos estudiantes latinos que han asistido y siguen asistiendo a la Universidad DePaul, brindándoles palabras de apoyo, pero, lo que es más importante, proporcionándoles comida cuando más lo necesitan.

Ahora ayuda a servir comida gratuita a estudiantes que luchan contra la inseguridad alimentaria en el Latinx Cultural Center (LCC), un espacio para que todos los estudiantes de DePaul aprendan sobre la cultura, el patrimonio y las tradiciones latinas.

“A veces traigo tamales, galletas, lo que tenga conmigo. Se lo ofrezco a los estudiantes porque sé que estudian mucho y se esfuerzan mucho en la escuela”, dijo Arvizo. “Me entristece ver que no pueden traer su almuerzo o comer en casa, así que les ofrezco mi almuerzo. Los quiero como si fueran mis propios hijos”.

Esto ha llevado a que los estudiantes latinos en particular la llamen “Doña María”, que es un título común que se le da a los adultos mayores latinoamericanos para honrarlos y mostrar respeto.

Doña Maria dijo que muchos estudiantes vienen y van a lo largo de los años, pero “siempre estará aquí para proporcionar una comida”.

Espera que las cenas ayuden a aumentar la asistencia al centro. Y también quiere dar más vida al espacio con comida mexicana y alimentos tradicionales de otros países latinos.

“No muchas personas conocen el LCC”, dijo Doña María. “Traigo a nuevas personas al centro. No quiero que se cierre. Cada vez más hispanos ingresan a DePaul, es bueno ver eso, son el futuro”.

Aunque el centro había organizado comidas gratuitas durante algunos años, se suspendieron durante la pandemia. Eso preocupó a Doña María.

Jane Baron, Directora Asociada en la Oficina de Éxito Estudiantil Multicultural de DePaul, dijo Doña María quería volver a llevar a cabo las cenas gratuitas del LCC como se hacía antes de la pandemia.

“María fue quien inició la reintroducción de las cenas semanales del LCC. Siempre traía tamales a la oficina”, dijo Baron.

Hace cuatro años, el centro organizó una fiesta de cumpleaños para la querida conserje, quien trajo su platillo favorito, pozole, para compartir con los estudiantes y el personal.

“Se ponen muy felices cuando traigo comida. Me agradecen, y les digo que si necesitan algo, me lo digan y prepararé comida para compartir”, dijo Doña María. “Si no traigo comida hecha en casa, ofrezco bocadillos solo para calmar el hambre. A veces, si hay eventos en el LCC, traigo flautas u otras comidas para compartir”.

Doña María emigró a Chicago hace más de 40 años para escapar de la pobreza que experimentaba en México, según dijo. En 2011, comenzó a trabajar en DePaul y hace siete años, comenzó a trabajar en los centros culturales como ama de llaves.

Ahora también ayuda a supervisar a nuevos empleados, dijo. Gracias a su trabajo, ha podido criar a cinco hijos en Chicago.

Sin embargo, Doña María considera a muchos de los estudiantes también como sus hijos.

A menudo, los estudiantes acuden a Doña María en busca de consejos y apoyo emocional. A veces, incluso acuden a ella cuando se sienten enfermos o con dolor y no pueden comunicarse con sus propios padres.

“Veo a mi mamá en ella también. [María] es una de esas personas que constantemente pasan desapercibidas hasta que la conoces personalmente”, dijo Jessica Soriano-Villada, una estudiante de DePaul que se mudó a Chicago desde un pequeño pueblo en Carolina del Norte.

Soriano-Villada dijo que nunca había volado en un avión ni se había alejado de su familia, por lo que le resultó difícil mudarse a Chicago.

“Conocer a María realmente hizo que la transición fuera mucho más fácil; saber a quién acudir y saber que hay personas que se preocupan por mí aunque no lo demuestre”, dijo la estudiante. “Ella lo hizo más cómodo, más fácil, porque fue una de las personas que interactuó conmigo cuando me mudé aquí”.

En su primera interacción con Doña María, Soriano-Villeda hablaría sobre de dónde eran sus padres, dónde vivía y cómo le iba en Chicago. La estudiante dijo que no era solo una conversación superficial, quería una conversación más íntima.

“No es solo conmigo, a [Doña María] le gusta establecer conexiones con todos los estudiantes. La llamamos nuestra ‘abuela’ porque le encanta cuidarnos. No es solo superficial, le gusta hacer conversaciones con nosotros. Es muy amorosa y cuidadosa, realmente se ve el instinto maternal en ella”, dijo.

La relación con Doña María “llega al corazón” porque su madre solía ser conserje también.

Doña María también está vinculada a DePaul a través de su hija menor, Aileen Ramírez, quien estudia enfermería en la universidad.

“Mi madre es muy generosa”, dijo Ramírez. “Porque ve a sus hijos en otros estudiantes y no querría que pasen hambre”.

“Cuando estoy demasiado estresada o abrumada por la escuela, pierdo el apetito de alguna manera. Estoy demasiado ocupada para preocuparme por la comida. Más tarde, por la noche, cuando finalmente me relajo, es cuando mi cuerpo comienza a reaccionar. Me duelen la cabeza y el estómago comienza a gruñir”, dice Ramírez.

Arvizo siempre le dice a Ramírez que coma; es una cuestión cultural, dijo Ramírez.

“La mayoría de las madres hispanas siempre han contribuido y dado más de lo que tienen a la próxima generación”, agregó.

Ramírez dijo que ella y sus hermanos están persuadiendo a su madre para que se retire, pero Doña María se rehúsa.

Ella cree que esto se debe a que su madre es muy extrovertida y le encanta interactuar con los demás.

La primera cena del trimestre se celebró en septiembre y se sirvió comida puertorriqueña. Estos eventos continuarán con la próxima cena el 8 de noviembre a las 3 p.m. en el LCC.

Durante las cenas, los estudiantes también pueden participar en discusiones sobre temas dentro de la comunidad latine