Fallece Ed Farmer, la voz de los White Sox de Chicago: ‘Perdimos a uno de los nuestros’

Evans también dijo que trabajando para el equipo no era un trabajo para Farmer si no su pasión. Él mismo lo vio cada dia porque estaba con él cada día por casi 11 temporadas.

“…Él se introdujo a mi en la sede del club y era su manera típica de hacer alguien sentir cómodo. Se me acercó y me dijo, ‘Yo nunca te había visto aquí antes y veo tu gafete del equipo. ¿Cómo te llamas? Porque te ves un poco perdido’. Él era muy amable, me hizo sentir a gusto y me dirigió a los dos lugares que necesitaba estar para hacer mi trabajo,” dijo Evans.