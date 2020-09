“Murder in the Woods” rompe estereotipos de Hollywood con un elenco lleno de latinos

Garza y ​​De León dijeron que “Murder in the Woods” habría sido una película con una representación diversa que hubieran querido ver cuando fueran mayores.

“Murder in the Woods”, que se estrenó el 18 de septiembre, se centra en un grupo de amigos de la universidad que son aterrorizados por un misterioso asesino en una cabaña en el bosque. Todo el elenco latino está compuesto por actores y actrices como José Julián, Chelsea Randon, Catherine Toribio y Danny Trejo.

En la película “Murder in the Woods”, el dúo logra comunicar precisamente ese mensaje. Con un elenco diverso proveniente de varios países latinoamericanos como Panamá y República Dominicana, Garza y ​​De León produjeron una película que aboga por el cambio y brinda oportunidades a los latinos en Hollywood.

Murder in the Woods es una película de 2020 dirigida por Luis Iga y producida por Rezinate Entertainment.