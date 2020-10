Cómo Jon Lester cambio la cultura del equipo de los Cachorros de Chicago

Si hay algo que lamentar, es que Lester no pudo lanzar un juego más en Wrigley Field frente a una multitud. La esperanza era que tuviera una oportunidad más de lanzar en Wrigley, pero no estaba destinado a ser así, ya que los Cachorros cayeron ante los Marlins en dos juegos consecutivos de postemporada.

“Mis conversaciones favoritas se produjeron durante la serie NLDS 2016 contra los Giants. Los Cachorros se estaban preparando para volar a San Francisco y él estaba tomando un par de cervezas en su casillero mientras columnistas y escritores nacionales hablaban con él. Esperé a todos y él estaba hablando de todo ”, dijo Greenberg. “Empezó a hablarme sobre el significado de la palabra ‘superestrella’ y como los periodistas a veces la abusamos. No estaba seguro de si me estaba diciendo algo sobre las jóvenes estrellas de los Cachorros, como Anthony Rizzo o Kris Bryant o simplemente bromeando. Pero me explicó lo que una ‘superestrella’ realmente significa. Lo recuerdo hasta el día de hoy. John Lackey le dijo que dejara de hablar y Lester dijo que no quería. Fue increíble.”

“Le amaba. He tenido conversaciones muy largas con Lester a lo largo de los años. Hablamos del pitcheo, de la historia del béisbol, de las complejidades del juego, lo que sea”, dijo Jon Greenberg, escritorio para The Athletic. “Pero una vez que lo pones en marcha, es el mejor. Los periodistas respetan inmensamente su opinión y él es extremadamente respetuoso y perspicaz “.

Su primera temporada con los Cachorros no fue fácil. No es el tipo de jugador que hace ruido, pero como dijo Miles, cuando habla, sus compañeros de equipo escuchan. Con un núcleo joven en ese momento, Lester era lo que necesitaban.