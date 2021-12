OPINIÓN: Los servicios de Planned Parenthood son esenciales para comunidades de bajos ingresos

“Me dieron consejos sobre sexo saludable y les expliqué cómo me sentía en mi relación en ese momento”, dijo. “Estaba realmente agradecida por su atención y sus consejos porque sin ellos probablemente me hubiera quedado con mi novio quien me estaba abusando emocionalmente”.

“Fui a Planned Parenthood cuando estaba en una relación tóxica”, compartió la paciente. “No quería hablar con mi madre sobre el sexo y todo eso porque me sentía incómoda y no quería preocuparla”.