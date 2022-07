Nueva clínica de salud gratuita ayuda la población inmigrante de La Villita

A principios de junio, se abrieron las puertas a una clínica de salud gratuita en el barrio de Little Village, gracias a una colaboración entre las organizaciones Enlace Chicago y Community Health. Little Village es un vecindario predominantemente Latino en el área Sur-Oeste de Chicago, donde una gran parte de sus habitantes son de escasos recursos y algunos no tienen seguro médico.

La organización Enlace Chicago se dedica a organizar y construir la capacidad del barrio Little Village para enfrentar desigualdades y barreras sistémicas al acceso económico y social de sus habitantes. Su enfoque está en el desarrollo del vecindario, basado en la digna educación, seguridad, migración , y la salud de sus habitantes. Es por esto que decidieron colaborar con Community Health Chicago, una organización cuyo propósito es brindar servicios médicos y de salud de alta calidad para todos, en especial aquellos que no tienen acceso a ello.

En Little Village, esta falta de acceso puede ser atribuida a que el 25% de los habitantes de Little Village son indocumentados, y el ingreso promedio per capita es aproximadamente un tercio del promedio de Chicago.

Esta colaboración entre Enlace y Community Health brindó un nuevo servicio de salud, en donde médicos de Community Health atienden a pacientes en la oficina de Enlace Chicago, la cual ahora funciona como una clínica médica, situada en Little Village. Este servicio es completamente gratuito y no requiere que los pacientes tengan ningún tipo de seguro médico. Los habitantes de Little Village pueden hacer citas los miércoles desde las 11 a.m hasta las 7 p.m. , o los sábados desde las 9 a.m. hasta las 1 p.m.

Esta oficina sirve como una clínica satélite de Community Health, ya que anteriormente, si los habitantes de Little Village querían atender a un médico sin costo, habrían tenido que viajar a la sede de Community Health Chicago, localizada en Humboldt Park. Para muchos, esto significa baque tenían que tomar varios autobuses para llegar ahí. Con la colaboración entre estas dos organizaciones, las personas tendrán acceso conveniente en su propio barrio a servicios de salud, consultas con médicos, estudios, e incluso recargas a sus prescripciones.

Cesar Nuñez, Co-Director Ejecutivo de Enlace Chicago, dijo que esta clínica satélite es importante para el desarrollo de Little Village.

“Little Village tiene otras clínicas, pero lo que hace Community Health es atender específicamente a la comunidad que no tiene ningún seguro médico. Sabemos que Little Village es hogar de varias familias indocumentadas, entonces para nosotros fue una oportunidad para darle acceso a estos servicios de salud a esta comunidad,” dijo Nuñez.

Además de ser un beneficio apuntado hacia la comunidad Latinx de Chicago, la oficina de Enlace le abre las puertas a todos quienes lo necesiten, tomando en cuenta que otros inmigrantes quienes no son Latinos también necesitan apoyo.

“Es salud para la comunidad, definitivamente Latinx, pero es para quien sea que no tenga seguro médico. Nosotros sabemos que la comunidad inmigrante es multicolor, tenemos inmigrantes de todo el mundo que llaman a Chicago su hogar, y estoy seguro que enfrentan los mismos problemas que la comunidad Latinx en cuanto a la falta de acceso a servicios de salud,” dijo Nuñez.

Todos los centros de Community Health tienen personal de traducción desde Español a Polaco para cada paciente. Ya que esta clínica satélite está situada en una comunidad Latina, Community Health cree que es importante que no haya barreras de lenguaje entre los médicos y los pacientes.

Estos traductores, al igual que los médicos y el resto del personal de las clínicas de Community Health, son conformados por más de 1,000 voluntarios.

Stephanie Willding, la directora ejecutiva de Community Health Chicago, y ex-alumna de DePaul dijo que el centro de salud gratuito es el más grande del país basado en voluntarios.

“Tenemos algunos de los mejores médicos trabajando como voluntarios en nuestra clínica, incluyendo la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la doctora Allison Arwady,” dijo Willding.

Allison Arwady ha trabajado como voluntaria con Community Health por casi diez años. Esta experiencia como voluntaria, además de su rol como comisionada del Departamento de Salud Publica de Chicago, hacen que Willding y el resto de Community Health Chicago la vean como una pieza valiosa en esta nueva clínica.

A pesar de la alta cantidad de médicos que son voluntarios para Community Health, no necesitas ser un profesional para convertirte en un voluntario. Willding explicó que ellos entrenan a voluntarios de triaje para hacer labores no clínicas como tomar la presión de los pacientes y hacer evaluaciones de registros. Ella dijo que los dos roles no clínicos de voluntarios, son principalmente traductores y trabajadores de triaje.

Ya que el barrio es un lugar donde existen muchos indocumentados, y personas con pocos recursos, para algunos es difícil encontrar el cuidado médico correcto para ellos.

“Mucha gente me ha dicho que luchan con encontrar una buena clínica para ellos, por la cantidad [de dinero] que cobran por medicina y ese tipo de cosas. Mi abuela, por ejemplo, está bastante enferma y se le ha hecho difícil encontrar el lugar perfecto para obtener atención médica ,” dijo Bianca Monroy, una estudiante que ha vivido en Little Village desde pequeña.

Monroy también dijo que un amigo de su mamá, lamentablemente perdió la vida al no poder recibir tratamiento cuando se contagió de COVID-19.

Si quieres apoyar los esfuerzos de Enlace, puedes donar aquí.