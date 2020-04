OPINIÓN: No se les olvide agradecer a los trabajadores esenciales durante esta crisis

“Entrar al trabajo definitivamente me pone ansiosa, me pondría nervioso una hora antes de entrar porque realmente no sabía qué esperar ese día”, dijo Ramos. “ Multitudes y multitudes de personas que atesoraban cosas y las colas por adelantado eran agotadoras, se sentía y se siente como una situación de apocalipsis”.

Muchos coinciden con la frase “mientras hay trabajo, hay que estar agradecidos” aunque eso puede ser cuestionable cuando no se siente aprecio o apoyo de otros no tomando las medidas necesarias de quedarse en casa lo más que puedan.