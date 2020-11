OPINIÓN: La brujería y santería son elementos de la historia latina desde hace años, no algo “nuevo”

Share via Email

Estaba desplazándose por TikTok cuando apareció un video sobre un hechizo de amor. Al ser una practicante de brujería, me sentí intrigada al ver a otros practicantes.

Personalmente, mi descubrimiento con la brujería comenzó mi segundo año del colegio con rituales lunares que evolucionaron a hechizos con velas e incienso. Aunque antes de que surjan preguntas y críticas, empezamos a definir y luego a conversar sobre la brujería.

Hay dos prácticas que intercambian definiciones pero consisten de varias diferencias entre practicantes. Brujería describe, “las prácticas religiosas ocultas en algunas culturas latinoamericanas y afro caribeñas con raíces indígenas”, conforme a Dictionary.com.

Al contraste, la santería se define como “una religión popular afro-cubana panteísta desarrollada a partir de las creencias y costumbres del pueblo Yoruba y que incorpora algunos elementos de la religión católica”, según Lexico.

La santería es una religion especifica que cree en Olodumare, Olofl, u Olorun como un poder superior y en deidades llamadas Oricha u Orisha. Hay diferentes Orishas que gobiernan diferentes cosas universales como el océano o la maternidad. Muchos practicantes ven a Orishas como ejecutantes de milagros o los encargados de causar eventos desafortunados. Hay sacerdotes conocidos como “Babalawos” que ayudan a los practicantes a hablar con los Orishas.

Cualquiera puede iniciarse en la religión. Deben vestirse completamente de blanco, solo pueden ser tocados por familiares, amigos o amantes, y deben permanecer adentro por la noche durante todo un año. Los seguidores reciben un Orisha para que los sigan durante toda su vida.

Algunos como Yatzil Martinez, estudiante de Illinois State University, ven la santería con interés, pero se muestran escépticos por lo que se ha promovido en los medios y en otras discusiones.

“No estoy muy bien informada sobre la santería, pero he escuchado que hacen vudú. Es algo que me gustaría ver pero no acercarme a nadie que lo practique. Para mí es como jugar con la tabla ouija”, dijo Martinez.

La mejor manera de describir la brujería es mediante un artículo de BeLatina, “Los brujos y las brujas son independientes y tienden a usar rituales espontáneos que les hablan sin doctrinas tradicionales”.

Por ejemplo, tiendo a seleccionar mis creencias, creo en La Virgen pero no en la Biblia. Utilizo los cuatro elementos para comenzar mis hechizos y rituales y obtengo velas especiales de las botánicas. La brujería no me da miedo, es un consuelo.

Otras como Erika Cordova, quien recientemente se graduó de la Universidad de Illinois en Chicago, ha crecido con las prácticas de brujería a su alrededor.

“Sin saberlo, crecí con la brujería practicada en mi casa. Mi familia realizó limpiezas de huevos, magia con velas, etc. pero se consideró religioso junto con mis oraciones”, dijo Cordova. “ Mi familia se negó a admitir que era brujería porque tiene una visión muy negativa de mi cultura ”.

La cultura latina está llena de religiones diferentes pero lo más común es ser catolico o cristiano. Las limpiezas de huevo, la magia con velas, la lectura del tarot y las limpias son comunes en cualquier botánica. Hay una connotación negativa con brujería donde algunas personas usan magia blanca o negra.

“He oído hablar de personas que usan magia negra y magia blanca. Creo que hay un malentendido sobre la magia blanca y negra. La gente piensa en su mayoría que se trata de magia negra, así que supongo que por eso son más escépticos ”, dijo Martínez.

Los practicantes de la santería tuvieron que disfrazar sus deidades con santos de la iglesia católica mientras eran colonizados. En Brujería los que la practican y crecieron religiosos parecen tener una conexión con La Virgen de Guadalupe.

“Recientemente comencé a adorar a la Virgen de Guadalupe. Ella, para mí, representa una fuerte energía femenina y crecí con estatuas de Ella por toda la casa ”, dijo Cordova.

Al igual que Cordova, La Virgen de Guadalupe es un elemento básico en la comunidad latina y muchos de los que practican la brujería le siguen teniendo fe. Siempre tengo una estatua de ella en mi habitación cuando hago mis limpias, meditaciones o magia con velas.

La brujería y la espiritualidad sigue creciendo en popularidad a través de las redes sociales y se empieza a construir una comunidad detrás de la pantalla. Algunos usuarios en Instagram comparten hechizos, consejos sobre cómo limpiar la energía de tu espacio, escogen una carta para una lectura del tarot a una audiencia general. Las curanderas, brujas y cualquiera que practique la brujería o la santería están usando las redes sociales para llegar a una audiencia más amplia.

Los videos de Tik Tok muestran lecturas de elegir una tarjeta, hechizos que cualquiera puede hacer por su cuenta e información sobre espiritualidad. Hay miles de cuentas en las páginas de Instagram y Facebook que informan y educan a los seguidores sobre brujería y santería.

Para Janet Roman, estudiante de último año de la Universidad DePaul, estas prácticas se han vuelto más comunes.

“Bueno, yo diría que se está volviendo más popular porque, en cierto sentido, es cultural para muchas personas latinas”, dijo Roman. “Creo que si le preguntas a cualquier persona latina, puede recordar a una tía, una abuela o cualquier miembro de la familia que lo haya practicado o haya escuchado historias de alguien que lo haya practicado “.

La Generación Z y los Millennials de la comunidad latinx se criaron con estas creencias y han escuchado historias de brujería, santería y todas las formas de espiritualidad. No se constituye como algo “nuevo” y al decir que es una “nueva era” es una falta de respeto a nuestros antepasados y ancestros que lucharon por mantener estas prácticas vivas.