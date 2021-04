OPINIÓN: Los tatuajes en la cultura chicana simbolizan el orgullo del barrio

“Mis tatuajes son mi orgullo y alegría, pero también han sido uno de mis mayores obstáculos al crecer. Empecé joven. Esta Virgen de Guadalupe tiene casi 12 años y esta otra calavera tiene 10”, dijo Jay Cruz. “Así que les tengo mucho amor y lo que significan, pero hombre cuando te digo que la gente te mira diferente, absolutamente lo hacen, pero no son del todo malos. Las personas que tienen tatuajes, no somos del todo malos”.

