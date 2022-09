Carta de editores: Es hora de invertir en la educación de periodistas latinx

NAHJ DePaul members hoist the trophy they won at the NAHJ and NABJ Conference and Job Fair.

En agosto, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) de DePaul ganó el primer Premio a la Sede Estudiantil del Año (Student Chapter of the Year Award) en la Conferencia y Feria de Empleo de NAHJ y NABJ (Conference and Career Fair) del 2022 en Las Vegas, Nevada.

Nuestros logros van más allá de un premio nacional, hemos logrado esto y más sin tener suficientes recursos para los estudiantes de periodismo latinx en DePaul.

La necesidad de profesores y asesores latinos de periodismo de tiempo completo que se especialicen en cubrimiento mediático bilingüe es imperativo para guiar a los estudiantes a medida que emergen a sus carreras periodísticas.

Hasta este otoño, no había profesores latinos de tiempo completo en el programa ni asesores para nuestras publicaciones en español. La universidad contrató este año al Profesor Asistente de Comunicación y Periodismo, Vincent Peña. NAHJ DePaul le da la bienvenida al profesor Peña y espera trabajar con él.

Esta nueva contratación marca el comienzo de un liderazgo fortalecido y diverso que se necesita dentro de la universidad. No hay suficientes cursos ni profesores que representen de forma correspondiente a la proporción de estudiantes Latinx en DePaul.

Actualmente no hay cursos disponibles para que los estudiantes escriban para nuestras dos publicaciones en español. Esto es inequitativo y le dificulta a estudiantes bilingües acceso a aprendizaje experiencial que el escribir para una publicación podría ofrecer. Esto crea más barreras para los estudiantes latinos mientras intentan crear un camino desde el salón de clases a la sala de redacción.

En contraste, los estudiantes de DePaul tienen la opción de tomar cursos que contribuyen a las publicaciones en inglés de la universidad, y recibir créditos por ello, a través de las clases “Writing for The DePaulia”, “Writing for 14 East Magazine” o “Good Day DePaul” .

La universidad aún no ha contratado un cuerpo docente bilingüe especializado en periodismo latino. Un equipo que sea tan representativo como la Institución de Servicio a Hispanos que DePaul se esfuerza por ser.

Casi el 20% de nuestros estudiantes son hispanos, según nuestro resumen de inscripción universitaria de 2020. Las personas latinas también se han convertido en el segundo grupo minoritario más grande de la nación según la Oficina del Censo de EE. UU., con 62,1 millones de nosotras en 2020.

Nuestros números continúan aumentando en el aula, pero siguen siendo bajos entre profesores de periodismo.

A pesar de la falta de profesores asesores y trabajo en clase para reportaje bilingüe, los ex alumnos de DePaul se han distinguido en sus salas de redacción, tales como: Nicole Suarez, presentadora del Noticiero Matutino Nacional de Telemundo, Lourdes Duarte, reportera de investigación y co-presentadora de WGN, Laura Rodríguez Presa, reportera bilingüe del Chicago Tribune, Samantha Rivera, reportera y presentadora de deportes bilingüe de Chicago en NBC, Erika Pérez, editora de la mesa de asignaciones de Univision Chicago, Diana Gutiérrez, presentadora de noticias de WISN 12, Manny Ramos, reportero bilingüe de transporte de Chicago Sun-Times, Ámbar Colón, editor asistente de La Voz de Chicago Sun-Times, Rosbelis Quiñonez, reportera al aire en Washington D.C. para Telemundo, y más que están por venir.

Ya sea en radio, televisión o prensa, sus contribuciones en sus respectivos campos han demostrado que las personas latinas pertenecen tanto a las aulas como a las salas de redacción. Aportamos perspectivas únicas y presionamos a las instituciones a las que entramos para ayudar a que nuestras voces se escuchen.

El capítulo NAHJ de DePaul fue fundado por los ex alumnos latinos Jesús J. Montero, María Marta Guzmán, Richie Requena, Hillary Flores y Jonathan Aguilar en 2019, con los asesores Robin Hoecker y Sandra Guy.

Estas personas sentaron las bases para llevar la visibilidad de la comunidad latina al frente, y en solo tres años, NAHJ DePaul se ha convertido en la versión estudiantil de NAHJ más grande de Chicago. Hemos crecido porque nuestros estudiantes Latinx anhelan una plataforma.

Comenzamos con cinco estudiantes y hemos crecido a ocho miembros de la junta, con 20 estudiantes suscritos. Se lo debemos a todos ustedes y los miembros de nuestro capítulo actual no podrían estar más agradecidos por su persistencia.

Nuestro agradecimiento también se extiende al personal y profesores de la Facultad de Comunicación. Estamos agradecidos por su apoyo financiero y fuerte acompañamiento comunitario a lo largo de los años. Reconocemos que el trabajo se inició a través del plan de acción DEI de la Facultad y queremos trabajar con usted para hacer más.

A nuestros profesores de periodismo, su conocimiento y experiencia en el campo nos han ayudado a convertirnos en los periodistas que somos hoy. Siempre llevaremos las habilidades fundamentales que nos has inculcado; las de un oyente atento, las de un narrador certero. Sobre todo, su propósito como periodistas se ha reflejado en nuestras jóvenes carreras en la forma en que informamos objetivamente para defender la democracia.

Con el apoyo que hemos recibido y nuestra determinación, un año después de la fundación de NAHJ DePaul, los estudiantes crearon dos publicaciones en español.

La DePaulia, la publicación hermana de The DePaulia se convirtió en un periódico estudiantil en español establecido por Hillary Flores, María Marta Guzmán, Izabella Grimaldo, Jonathan Aguilar y la asesora Marla Krause en el 2020. Desde su fundación, la publicación ha obtenido colaboraciones notables con Illinois Latino News de Hugo Balta y ha hecho contribuciones a Univision Chicago. La DePaulia también obtuvo cobertura de prensa de organizaciones de noticias locales, incluidas: The Chicago Tribune, The Lenfest Institute, NPR, Fox 32 y WTTW.

La plataforma bilingüe de 14 East Magazine, Pueblo, fue fundada por Richie Requena y Julian Martinez con el apoyo de Amy Merrick y la ex editora en jefe Marissa Nelson.

En los últimos cinco años, NAHJ ha otorgado más de $44,000 en becas a estudiantes a nivel local y nacional. Casi la mitad de los estudiantes a los que se les ha otorgado la financiación de la beca eran periodistas latinos de DePaul, que han recibido $22,000 en conjunto.

Elegir invertir en la educación de los periodistas latinos no solo pavimentará nuestro camino hacia el éxito. Cumplirá con la sección 2.3 de DePaul en su plan de acción de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) 2020-2024.

Su objetivo es “aumentar la diversidad del personal docente de tiempo completo y medio tiempo de DePaul en cada facultad y garantizar una comunidad inclusiva y acogedora para todos los docentes” para el 2024.

El futuro del periodismo está evolucionando y la necesidad de medios bilingües está aumentando, ya que más del 28 % de la población de Chicago tiene ascendencia latina. Se trata de algo más que vernos representados, se trata de estar a la par de los cambios demográficos de la ciudad.

Como estudiantes de periodismo estamos al frente de este cambio. Universidades de todo el país, como la Estatal de San Francisco y la Universidad de la Ciudad de Nueva York , ya han establecido programas de informes bilingües para graduados o estudiantes universitarios. Otras universidades cercanas, como la Escuela de Periodismo Medill de Northwestern, también han respondido a la creciente población latina mediante la creación de cursos bilingües de reportajes que les ayudará a contar las historias de nuestra compleja cultura e identidad.

Es hora de que DePaul se vuelva más receptiva a las necesidades de nuestros estudiantes latinos, ya que solo seguirá elevando la expectativa como modelo a seguir a nivel nacional en la educación superior.

Mientras DePaul llega a su cumpleaños número 125, le pedimos a la universidad que reflexione sobre ‘¿qué se debe hacer?’ para garantizar que el futuro de los periodistas latinos esté en buenas manos para las futuras generaciones. Debemos dedicar recursos para dotar al programa de periodismo de profesores latinos calificados para impartir clases que se centren en informar sobre estas comunidades.

Con NAHJ DePaul trayendo a casa este premio, esta ocasión será recordada como un momento de celebración y una victoria vigorizante para los periodistas latinos universitarios a nivel nacional.

A lo largo de los años, varios periodistas latinos notables han salido y continuarán saliendo del programa de periodismo de DePaul, con sus diplomas sostenidos con orgullo sobre sus cabezas, muchos de ellos llevando los sueños que nuestros padres nunca pudieron imaginar para sí mismos y logrando provechosas carreras.

Para la universidad, esto es emblemático de nuestro éxito.

Para los periodistas latinx, este logro es otro marcador de las innumerables veces que debemos demostrar que vale la pena invertir en nuestra educación.

Debemos demostrar que las publicaciones en español son esenciales. Debemos demostrar que merecemos las mismas oportunidades que nuestros otros compañeros de clase. Debemos demostrar que esta tierra de la libertad también es nuestra para prosperar.

En lugar de pedirles a los periodistas latinos que demuestren su valía, exigimos que la universidad “defienda la dignidad de todos los miembros de su comunidad diversa, multiconfesional e inclusiva”, como se proclama en su declaración de misión.

Mientras decimos esto, no podemos darnos el lujo de pensar sólo en nosotros mismos en el presente. Así como pensaron en nosotros los pioneros de NAHJ, La DePaulia y Pueblo , esta generación de periodistas piensa en los que vendrán después, con la esperanza de que su camino sea más fácil.

Se necesita el apoyo de DePaul para contratar un personal equipado de profesores de periodismo latino para el programa; dejemos que nuestros logros fomenten esos objetivos de cambio.

Es hora de que la universidad responda a nuestras solicitudes y de que este premio se reciba como mucho más que como una medalla brillante.

Los trofeos acumulan polvo, se oxidan, se rompen.

Es hora de dejar una huella en la educación de los periodistas latinos para futuras generaciones.