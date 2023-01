OPINIÓN: Las elecciones de midterms de 2022: los latinos son más relevantes que nunca

Las elecciones de mitad de período, o Midterms, de 2022 hicieron sentir que la transformación que comenzó en 2020 estaba en ascenso para los votantes latinos.

En las elecciones presidenciales del 2020, la participación de votantes latinos fue la más alta de la historia (53 %, mientras comúnmente es menos del 50 %), pero muchos de los nuevos votos fueron para Donald Trump. En el 2020, el 32 % de los latinos votaron por Trump, lo que supuso un aumento del 3 % con respecto al 29 % de 2016. Uno pensaría que los latinos se habrían sentido impulsados ​​a repudiar a Trump dado el sesgo de su administración y su opinión contra los mexicanos, las redadas de inmigración en todo el país, la política de separación de familias en la frontera y el hecho de que retuvo el auxilio a Puerto Rico después de su desastre natural (a pesar de que todos los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses). Pero la realidad fue que los republicanos lograron avances con los latinos y esto amenazó en gran medida las perspectivas demócratas en 2022.

Los pronósticos previos a las elecciones habían predicho una ola roja: grandes pérdidas demócratas tanto en la Cámara como en el Senado, pero lo que obtuvimos fue más como una pequeña onda. Los republicanos ganaron el control de la Cámara por poco y el Senado permaneció bajo control demócrata. Al final, las victorias demócratas se vieron favorecidas por el voto latino: el 60% de los latinos votaron por los demócratas. Sin embargo,este margen de apoyo fue el más bajo desde el 2004 cuando George W. Bush obtuvo el 40% del voto latino. La proporción de latinos que votaron por los republicanos fue del 39% y es la más alta de cualquier ciclo electoral en los últimos dieciséis años.

Los votantes latinos fueron importantes en las elecciones de mitad de período de 2022 porque los avances republicanos: (1) hicieron que algunas elecciones fueran más competitivas y amenazaron a los demócratas que ya están ocupando un cargo actualmente; (2) sacaron a algunos estados del campo de batalla y los volvieron sólidamente rojos; y (3) trajeron nuevas voces que diversificaron el grupo de latinos elegidos al Congreso. Aunque el Partido Republicano tuvo resultados inferiores a los esperados, con la población latina fueron superiores a los esperados, preparando el escenario para un enfrentamiento con los demócratas por lo que parece ser un voto decisivo emergente en la política estadounidense.

Estas elecciones fueron fundamentales para los latinos porque, por fin, la política estadounidense se enfrentó a la diversidad de latinos que viven en Estados Unidos. Todos hemos escuchado el eslogan, “Los latinos no son un monolito” y esto es cierto porque ninguna comunidad latina puede hablar por la totalidad de la demografía. Si desagregamos las comunidades latinas, vemos cómo los republicanos han comenzado a quitarle el apoyo latino a los demócratas.

El papel de los latinos en las elecciones

Antes de las elecciones, los encuestadores vieron que las contiendas por el Senado en Arizona y Nevada iban a depender de lo que hicieran los votantes latinos. Si el Senador Mark Kelly (D-AZ) y la Senadora Catherine Cortez-Masto (D-NV) iban a regresar al cargo y si los demócratas mantenían el control del Senado dependería de si los demócratas podían movilizar suficientes latinos. No estaba claro si los demócratas podían hacer esto: los republicanos adoptaron una estrategia de comunidad fuerte en el que tocaron puertas e hicieron llamamientos personales, a menudo en español. “Operación ¡Vamos!” informó haber contactado a 300,000 votantes hispanos solo en Nevada y 1,4 millones en nueve estados, incluidos Arizona, Colorado y Florida. La estrategia republicana consistía en entrar en áreas demócratas latinas y eliminar suficientes latinos para ganar cargos en todo el estado. Los republicanos sabían que no ganarían la mayoría de los latinos, pero mejorar sus márgenes a partir del 2020 mantendría la carrera competitiva y pondría en peligro a los demócratas.

Que los demócratas se encontraran en una situación desesperada en Arizona y Nevada, fue una gran sorpresa porque los latinos se habían convertido en un pilar para los partidos demócratas en esos estados. En el 2010, la movilización masiva en Arizona contra la SB1070, que era una ley contra la inmigración que fomentaba la discriminación racial por parte de la policía, hizo que los latinos fueran elegidos para cargos estatales y triunfó el movimiento por la matrícula estatal para estudiantes inmigrantes. En Nevada, la senadora Cortez-Masto, la sucesora elegida por el senador Harry Reid, fue la primera latina electa al Senado con un fuerte respaldo del Sindicato de Trabajadores Culinarios del estado. Sin embargo, las contiendas expusieron que el Partido Demócrata tuvo problemas para conectar con los votantes de la clase trabajadora: los candidatos demócratas eran vulnerables a ser acusados ​​​​de estar ‘too woke’, ‘demasiado despiertos’, en temas sociales y no sabían cómo manejar el aumento del costo de vida debido a la inflación. Los demócratas también tenían un problema de autenticidad con Cortez-Masto, quien no hablaba español. Sus partidarios admitieron que algunos votantes no sabían su nombre completo, muchos simplemente la llamaban ‘La Senadora’, mientras que ella argumentaba que era ‘una de las nuestras.’

Al final, los demócratas ganaron por poco en Arizona y Nevada. Las inversiones monetarias para atraer a los votantes latinos dieron fruto. En Arizona, los demócratas gastaron más que nunca en anuncios en español, $20 millones. La cifra empequeñece los $1.5 millones que los republicanos gastaron en anuncios en español, sin embargo el acto representa una desviación del viejo libro de jugadas: los republicanos tomaron medidas para incorporar a los latinos como nunca antes. En Nevada, Cortez-Masto ganó el 62% del voto latino, dejando al Partido Republicano con cerca del 40%. Esto asegura que Nevada seguirá siendo un estado en contienda y los demócratas deben reevaluar cómo inspirar y movilizar a los latinos para las elecciones presidenciales del 2024.

El estatus de los latinos donde los estados se volvieron más rojos

Los latinos estuvieron en el centro de dos grandes pérdidas demócratas para las elecciones de mitad de período de Florida y Texas.

El Partido Demócrata tiene un gran problema en estas áreas: los latinos pueden ser susceptibles al atractivo populista de los conservadores al estilo de Donald Trump.

Ron DeSantis fue reelegido como gobernador y fue la mayor victoria republicana de la noche. Se le ha descrito como ofreciendo el vitriolo de Trump sin nada de equipaje. Además de eso, DeSantis está liderando la carga contra la llamada ‘ideología woke’ al oponerse a los procedimientos de afirmación de género, las mujeres transgénero en los deportes femeninos, y la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas públicas. Sus esfuerzos están siendo apreciados por latinos de tendencia derechista. En el 2018, DeSantis perdió votos latinos en un 10 %, pero ahora la mayoría lo apoya. Recientemente, DeSantis patrocinó vuelos que reubicaron a inmigrantes venezolanos de San Antonio, TX a Martha’s Vineyard, MA. El 50% de los latinos de Florida informaron que apoyaban los vuelos de migrantes del gobernador. Existe el sentimiento entre algunos de los latinos inmigrantes legales en Florida de que los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera lo están haciendo mal y deben ser castigados.

La desinformación que fluye libremente en los medios de comunicación en español está trabajando en contra de los latinos en Florida. Comenzó cuando el Partido Republicano publicó anuncios que comparaban a Biden con Fidel Castro y Hugo Chávez, a los que los demócratas no respondieron en el 2020. En 2022, las teorías de conspiración sobre el fraude electoral, el movimiento de BLM y las políticas progresistas como el “Green New Deal” son comunes. Tambien está Americano Media, una red conservadora en español en Florida que difunde la teoría de la conspiración nacionalista blanca llamada ‘El Gran Reemplazo’. Según Leo Fernandez de Mediamatters.org, los locutores de radio en español están difundiendo la idea supremacista blanca de que los inmigrantes son traídos a los EE. UU. con el propósito de saturar el electorado con personas que votarán por los demócratas.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, también logró la reelección por amplios márgenes, superando al demócrata Beto O’Rourke por casi un millón de votos. Los demócratas de Texas tenían mucho trabajo por delante para movilizar votantes: cuatro millones de latinos de Texas se mantuvieron al margen en las elecciones de 2020. Otros 2 millones eran elegibles, pero no estaban registrados para votar. En todo el estado, los demócratas de Texas movilizaron efectivamente a los latinos y ganaron 2 de 3 escaños en el Congreso en contiendas reñidas a lo largo de la frontera. Pero el tercero fue para una republicana latina llamada Mónica De La Cruz, quien llamó la atención en la campaña electoral alabando a Dios, invocando a la cantante Selena y atacando el término ‘latinx’. Ella argumentó efectivamente que los demócratas han dado por sentado a los votantes latinos, y les dijo a sus partidarios que los demócratas no respetan la cultura latina con políticas progresistas. Su atractivo llegó a los latinos que son principalmente rurales, descendientes lejanos de inmigrantes, no hablan español y prefieren el término ‘tejano’ a latino o mexicano. Estos son los latinos que le costaron a los demócratas de Texas una victoria estatal.

Uno pensaría que las muertes causadas por la falla de la red eléctrica de Texas y el tiroteo en la Escuela Uvalde promovería un disgusto de los republicanos por parte de la población latina, pero Abbott ganó 40% del apoyo de esta. Los latinos en Texas escuchan a los republicanos que vienen y dicen que los demócratas están más preocupados por Washington que por Texas. Este llamado también se usa con los votantes blancos. Aun así es una sorpresa para los demócratas que también funcione con los latinos. Los demócratas simplemente carecen de la infraestructura para entender a los latinos en Texas como lo hacen en Florida. Es necesario que haya una participación sostenida de los votantes durante años de trabajo de base para que los demócratas recuperen la credibilidad ahí.

Implicaciones de lo que significa ser latino

Estas elecciones también fueron un hito para los votantes latinos porque más latinos que nunca fueron elegidos para el Congreso. En la Cámara de Representantes hay 50 latinos demócratas y 33 republicanos. La representación descriptiva de las personas de color es importante, ya quelos legisladores latinos y afroamericanos están involucrados en la supervisión de cuestiones de equidad racial. La representación latina es la herramienta ideal para que las voces latinas se escuchen y tengan efecto en los resultados de las políticas. Con ese fin, la clase más grande de latinos que van al Congreso representará a diversas comunidades latinas. Como resultado, la narrativa de lo que significa ser latino se ampliará con implicaciones para la democracia.

Tomemos, por ejemplo, a Maxwell Frost, elegido de Florida. Tiene 25 años y es el primer miembro de la Generación Z en ser elegido para el Congreso, donde la edad promedio es de 53 años. También es un demócrata que descubrió cómo ser elegido con Ron DeSantis como candidato a gobernador. Hay una lección que los demócratas deben aprender aquí. Frost también es de origen afrocubano, lo que significa que se diferencia de los cubanoamericanos, quienes tienen sus orígenes en Castro y el Partido Republicano. Además, considere a Robert García, quien fue elegido en California y es un inmigrante peruano que se identifica como LGBTQ. También trae a la mesa la experiencia ejecutiva capaz de ser el ex alcalde de Long Beach, CA. A nivel local, Delia Ramírez se convirtió en la primera latina electa al Congreso de Illinois por el lado noroeste de Chicago y los suburbios del oeste. Su campaña de alcance a los votantes mostró la ética de trabajo de la que todos los latinos pueden estar orgullosos. Estos latinos leyeron el manual sobre cómo ser elegidos y lo están reescribiendo para pavimentar la vía hacia una democracia verdaderamente multirracial.